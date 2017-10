Mönchengladbach. In den vergangenen Wochen wurden in Hardt drei auf Weiden stehende Pferde von einem Unbekannten durch Schnitte verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die erste Tat in der Nacht vom 23. auf den 24. September 2017.

Das betroffene Pferd wurde gegen 22:00 Uhr auf eine Weide an der Straße Wey in Mönchengladbach-Hardt gebracht. Am folgenden Tag stellte die Halterin fest, dass die Stute eine geschwollene und blutende Scheide hatte.

Ein Tierarzt stellte fest, dass das Pferd vermutlich durch ein Cuttermesser oder einen Schraubendreher verletzt wurde.

Der zweite Fall ereignete sich am 1. Oktober 2017.

Hier wurde ein anderes Pferd gegen 11:40 Uhr auf die Koppel eines Stalles an der Hardter Landstraße gebracht. Als es gegen 14:45 Uhr wieder in den Stall geholt wurde, stellte man an seiner rechten Flanke einen 5-10 Zentimeter langen Schnitt fest.

Da die Koppel anschließend vergeblich nach einem Gegenstand abgesucht wurde, an dem sich das Tier verletzt haben könnte, schloss man, dass es vorsätzlich verletzt wurde und erstattete eine Anzeige.

An diesem Tag wurde nachmittags, nachdem das betroffene Pferd bereits wieder im Stall stand, von anderen Reitern gegen 17:45 Uhr ein unbekannter Mann beobachtet. Dieser hatte eine Glatze, trug einen langen schwarzen Mantel und hielt sich in der Nähe des Stalles auf. Er drehte sich schnell herum und verschwand im nahen Wald, als er bemerkte, dass er gesehen wurde. Der dritte und aktuellste Fall ereignete sich am 15.10.2017.

Wieder war es eine Weide an der Straße Wey, auf die ein Pferd, diesmal gegen 14:30 Uhr, geführt wurde. Als das Pferd gegen 18:00 Uhr wieder von der Weide geholt wurde, stellte man bei ihm am unteren Halsbereich einen etwa 20 cm langen Schnitt fest, der anschließend tierärztlich behandelt wurde.

Die Polizei fragt, wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen machte, die zur Klärung der Fälle beitragen können. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.