Die Händler waren mit dem verkaufsoffenen Sonntag zum Fest nicht zufrieden.

Tolle Aktionen im Schwimmbecken und zwölf Stunden Bühnenprogramm beim Familienfest am Samstag, ein Triathlon durch die City und verkaufsoffener Sonntag gestern: Das war das 40. Turmfest, das nach Veranstalterangaben über beide Tage verteilt rund 120.000 Besucher in die Rheydter Innenstadt lockte. Während die Marketinggesellschaft der Stadt (MGMG) sich hochzufrieden zeigte, sind die Einzelhändler nicht ganz so euphorisch. „Die Innenstadt ist voll, aber in den Geschäften ist weniger los als wir es uns wünschen“, sagte Stefanie Grosse, Vorstandsmitglied des Rheydter Citymanagements. Einige Geschäfte hatten sogar gar nicht geöffnet. Die Händler sehen im Turmfest eher eine Sportveranstaltung.

„Die Innenstadt ist voll, aber in den Geschäften ist weniger los als wir es uns wünschen.“

Stefanie Grosse, Vorstandsmitglied des Rheydter Citymanagements

Am Samstag startete das Turmfest mit einem großen Familientag. Im Wasserbecken, das rund eine halbe Million Liter Wasser fasst, präsentierten sich die DLRG, das Kanu-Team des Rheydter Schwimmsportvereins und der Schiffs-Modellbau-Club. Auf zwei Bühnen gab es zwölf Stunden Programm mit viel Musik und Tanz. Die MGMG war da noch nicht ganz so zufrieden mit dem Besucherzulauf. „Wir haben mit mehr Besuchern gerechnet. Vielleicht sind doch einige über das lange Wochenende weggefahren“, erklärte Andreas Henke von der MGMG am Samstagnachmittag, da der Marktplatz nicht ganz gefüllt war. Das änderte sich erst am Abend. Als Höhepunkt des ersten Tages spielte die Band „Die barmherzigen Plateusohlen“ ein dreistündiges Konzert mit Musik der 60er- und 70er-Jahre. Im riesigen Biergarten, der mitten auf dem Rheydter Markt stand, war kein Platz mehr frei und auch direkt vor der Bühne knubbelten sich die Besucher. Im angrenzenden Ratskeller feierten die Rheydter noch lange nach Ende des Konzertes.

Der starke Besucherzulauf, der am Samstagabend begonnen hatte, setzte sich gestern Nachmittag fort. Der dritte Sparkassentriathlon und der verkaufsoffene Sonntag sorgten für eine rappelvolle Rheydter Innenstadt. Rund 500 Athleten, darunter die zweithöchste Triathlon-Liga, gingen an den Start. Die zahlreichen Straßensperrungen verursachten kaum Probleme. „Wir mussten deutlich weniger Fahrzeuge abschleppen als in den vergangenen beiden Jahren“, war Elmar Eßer, Prokurist bei der MGMG, zufrieden. Parallel zu den beiden Veranstaltungen ging das Turmfest weiter, das mit vielen Aktionen, vor allem zwischen Hauptkirche und Rathaus, ein junges Publikum anzog. Der Marktplatz war gestern der Zielbereich des Triathlons. Ein Chaos an den Streckenübergängen blieb dieses Mal aus.