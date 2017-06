Rund 120 000 Besucher werden in Rheydt erwartet. Am Sonntag findet zudem der Sparkassentriathlon statt.

Am ersten Juniwochenende war die Gladbacher Innenstadt wegen des Santander-Marathons gesperrt. Viele Autofahrer standen im Stau, Anwohner kamen nicht zu ihren Häusern. Am kommenden Wochenende ist Rheydt dran. Samstag und Sonntag findet in der Innenstadt das Turmfest statt. Am Sonntag kommen der Sparkassentriathlon mit rund 500 Sportlern und ein verkaufsoffener Sonntag noch oben drauf. Die ersten Sperrungen beginnen am Samstag um 7 Uhr, die letzten enden am Sonntag um 24 Uhr. Fast zwei Tage wird der Verkehr in einigen Teilen der Rheydter Innenstadt zum Erliegen kommen.

„Wir haben alle betroffenen Anwohner über Sperrungen und Parkverbote informiert. Wer sich nicht daran hält, wird abgeschleppt“, sagt Elmar Eßer, Prokurist bei der Marketinggesellschaft der Stadt. Verbessert habe man die chaotischen Zustände an den Übergängen der Laufstrecke des Triathlons. Besucher sollen nun besser von einer Straßenseite zur anderen gelangen. Vor allem vor Karstadt habe man neue Ein- und Ausgänge zum Marktplatz geschaffen und werde sie personell mit anderen Kräften besetzen. Erwartet werden rund 120 000 Besucher, die folgendes erleben können:

Marktplatz

Der Platz vor dem Rheydter Rathaus ist der Mittelpunkt des Turmfestes. Am Samstag findet dort von 11 bis 23 Uhr ein Bühnenprogramm statt. Geboten werden Musik, Tanzdarbietungen, Zumba-Vorführungen und Auftritte der Rollbrett Union. Im 500 000 Liter fassenden Wasserbecken präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr Rheydter Vereine wie die DLRG, das Kanuteam des Schwimmsportvereins Rheydt und der Schiffs-Modellbau-Club. Rings um den Platz gibt es von 11 bis 18 Uhr Infostände von Unternehmen. Am Sonntag ist der Marktplatz von 10 bis 18 Uhr der Zielbereich des Sparkassentriathlons. Die Infostände bleiben stehen, die Bühne wird in der Nacht abgebaut.

Wochenmarkt

Wegen des Turmfestes findet der Wochenmarkt am Samstag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr auf der Hauptstraße und dem Harmonieplatz statt.

Triathlon

Rund 500 Starter haben sich für den Sparkassentriathlon angemeldet. Unter anderem trägt die NRW-Liga, die Klasse unter der Bundesliga, ihre Wettkämpfe beim Turmfest aus.

Im Becken finden die Schwimmwettbewerbe statt. Von einer Tribüne aus können sie beobachtet werden. Die Radstrecke führt vom Markt bis zur Kirche in Hermges und zurück. Die Laufstrecke geht durch die gesamte Innenstadt. Gestartet wird in einer Sprintdistanz, einer Sprintstaffel, einer Schnupperdistanz und in der NRW-Liga.

Geschäfte

Am Sonntag haben von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Rheydter Innenstadt geöffnet.

Kirche

Die evangelische Hauptkirche hat am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Von 18 bis 19 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Am Sonntag haben die Besucher die Möglichkeit, von 12 bis 18 Uhr den Turm der Hauptkirche zu erklimmen und einen Blick über die Stadt zu werfen. Um 9 Uhr und um 10.30 Uhr finden Gottesdienste statt.

Tour de France

Die Radsportjugend NRW bietet einen Fahrradparcours und ein Einrad-Schnuppertraining an.