Der Verbrauch lag im Juli bei 1,7 Milliarden Litern. Es gebe aber Reserven, sagt die NEW.

Der Juli hat nicht nur bei den Temperaturen auch in Mönchengladbach Spitzenwerte erreicht. Im Zuge von Hitze und Trockenheit ist auch der Trinkwasserverbrauch stark angestiegen. Der Versorger NEW meldete einen neuen Rekordverbrauch beim Trinkwasser.

Mehr als 1,75 Millionen Kubikmeter Trinkwasser sind im abgelaufenen Monat durch das Netz gelaufen. Das sind 1,7 Milliarden Liter. In Badewannen mit Standardgröße umgerechnet bedeutet dies: Mönchengladbach hat im Juli 2018 rund 8,8 Millionen Badewannen voll Trinkwasser verbraucht.

Das meiste Wasser wird zwischen 19 und 21.30 Uhr verbraucht

Unterm Strich lag der Verbrauch nach Angaben der NEW rund 32 Prozent über dem des Vorjahresmonats. „Selbst im Sommer 2003 wurde weniger Wasser als im Juli 2018 abgegeben“, teilte eine NEW-Sprecherin mit. Der Versorger verfüge aber über genügend Trinkwasser und habe noch ausreichend Reserven.

Ein Liter Trinkwasser kostet laut NEW 0,02 Cent

Am höchsten war der Trinkwasserverbrauch am Montag, 30. Juli. Allein an diesem Tag sind 58 Millionen Liter verbraucht worden. Am gleichen Tag vor einem Jahr waren es 20 Millionen Liter weniger. Das meiste Wasser fließt täglich zwischen 19 und 21.30 Uhr durch die Leitungen.

Damit dürften viele Verbraucher in Gladbach aber auch eine höhere Rechnung erwarten. Ein Liter Trinkwasser kostet nach Angaben der NEW 0,02 Cent. Ein Kubikmeter Trinkwasser (ohne Grundpreis für den Zähler) kostet inklusive Steuern 1,68 Euro. Legt man diesen Verbrauchspreis auf den von der NEW angegebenen Mehrverbrauch im Juli 2018 um, dann bedeutet dies Mehrkosten in Höhe von rund 712 000 Euro. angr