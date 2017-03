Trickdiebe haben erneut Erfolg bei Senioren

Schon wieder sind Senioren in ihren Wohnungen von Trickdieben bestohlen worden. Am Dienstag suchte ein Mann gegen zwölf Uhr, ein 80 und 85 Jahre altes Seniorenpaar an der Priorstraße auf und stahl dort ein Portemonnaie. Der Fremde gab sich laut Polizeibericht als Staubsaugervertreter aus und erklärte, dass er die Geräte im Haus prüfen müsste. Das Ehepaar verweigerte dies und wollte den Fremden nicht in das Haus lassen. Dies ignorierte der dreiste Trickdieb einfach und betrat das Wohnhaus, um sich die Staubsauger anzuschauen. Erst nachdem das Paar ihn wiederholt aus dem Haus verwies hatte, kam er der Aufforderung nach und verschwand. Danach stellten die Senioren den Diebstahl einer Geldbörse fest. Der Mann ist circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Langarmpullover bekleidet.

Seniorin wurde mit „Wasserwerkertrick“ getäuscht

Am Dienstagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Männer in einem Mehrfamilienhaus an der Urftstraße mit dem „Wasserwerkertrick“ eine 79-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelten die Männer gegen 14.45 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Sie täuschten vor, dass es vor kurzem einen Wasserrohrbuch an der Urftstraße gegeben hätte und sie deshalb die Wasserleitungen in der Wohnung prüfen müssten. Einer zeigte ein Stück Papier vor, welches einen Ausweis darstellen sollte.

Im guten Glauben ließ die Wohnungsinhaberin die falschen Handwerker herein. In ihrem Badezimmer drehte einer der beiden die Wasserhähne auf und wies die Seniorin an, dass sie den Duschkopf halten sollte. Er verließ das Bad unter dem Vorwand, dass man nun die Nachbarwohnung aufsuchen müsste, um dort ebenfalls die Wasserleitungen zu öffnen.

Wohnungsinhaberin beschreibt Aussehen der Täter

Nach etwa zehn Minuten stellte die Seniorin fest, dass die Männer nicht mehr im Haus waren und aus ihrem Schlafzimmer Schmuck entwendet hatten. Ein Tatverdächtiger wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt, er ist circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat graumelierte kurze Haare und trug zur Tatzeit eine graue Jacke. Der zweite Täter hat einen Oberlippenbart, dunkle längere Haare und ist 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er war mit einer braunen Cordjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den falschen Handwerkern oder dem falschen Vertreter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161/290 zu melden. Um sich vor diesen Trickdiebmaschen zu schützen, rät die Polizei: Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. Lassen Sie keine Unbekannten ins Haus. Und rufen Sie bei einem Verdacht sofort die Polizei unter 110 an. gap