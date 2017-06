Parkplätze, Straßensperrungen, Shuttlebusse und umgeleitete Buslinien – wenn das Radrennen durch Gladbach rollt, ändert sich vieles.

In vier Tagen ist es soweit. Das größte Radrennen der Welt gastiert dann in Mönchengladbach. Rund 250 000 Besucher werden erwartet. Da die Strecke quer durch die Stadt führt, entstehen erhebliche Behinderungen durch Sperrungen der Strecke. Anwohner müssen Autos umparken, Busse fahren Umleitungen oder gar nicht.

Wann trifft das Fahrerfeld ein?

Die ersten Rennradler werden gegen 14.15 Uhr an der Korschenbroicher Straße auf Gladbacher Gebiet ankommen. Bereits ab 12.30 Uhr wird die Werbekaravane in Mönchengladbach unterwegs sein. Diese erinnert ein wenig an einen großen Karnevalszug, der Geschenke und Werbeartikel verteilt. Gegen 14.50 Uhr verlassen die Fahrer in Wanlo das Mönchengladbacher Stadtgebiet.

Welche Straßen sind gesperrt?

Die gesamte Tourstrecke ist am Tag der Tour von 8 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt, die Bismarckstraße bereits ab Samstag 16 Uhr. An der Bismarckstraße sind auch die Nachbarstraßen Sittard- und Kaiserstraße gesperrt. Das Radrennen führt über folgende Straßen: Korschenbroicher Straße, Rathenaustraße, Bismarckstraße, Hohenzollernstraße, Hermann-Piecq-Anlage, Sternstraße, Waldnieler Straße, Hittastraße, Speicker Straße, Rheydter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelm-Schiffer-Straße, Bahnhofstraße, Wickrather Straße, Reststrauch, Gelderner Straße, Poststraße, Trompeterallee, Hochstadenstraße, Beckrather Straße, Wickrathberger Straße, Auf dem Damm, Berger Dorfstraße, Stahlenend, Plattenstraße und Heckstraße.

Bis Sonntag, 10 Uhr, können Autofahrer die Strecke an vier Orten queren. Dies sind: Volksbadstraße, Hofstraße/Brunnenstraße, Tippweg/Berliner Straße und Geistenbecker Ring.

An der A 61 ist die Ausfahrt Wickrath am Sonntag von 7 bis 20 Uhr gesperrt.

Was müssen Anwohner beachten?

Bereits ab Freitagabend sollten Anwohner der Strecke auf Halteverbotsschilder achten. Grundsätzlich gilt: An der gesamten Strecke gilt von Samstag ab 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr ein Halteverbot. Das Ordnungsamt wird am Samstagabend mit einem Lautsprecherwagen die Strecke abfahren und darauf hinweisen. Am frühen Sonntagmorgen wird die Strecke erneut abgefahren und parkende Autos abgeschleppt.

Wo können Besucher parken?

Rund 3500 Parkplätze im Stadtgebiet fallen weg. Am Stadion im Nordpark stehen stattdessen rund 10 000 Stellplätze bereit. Auch die großen Parkplätze in der Gladbacher Innenstadt können – soweit sie erreichbar sind – genutzt werden.

Darüber hinaus richtet die Stadt am Tour-Tag einen Shuttleservice für Besucher ein. Busse zwischen den Parkplätzen am Borussia-Park zur Mittelstraße nach Rheydt und zur Aachener Straße nach Gladbach. Parkplätze und Shuttle sind kostenfrei.