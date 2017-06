Nach dem illegalen Autorennen mit einem toten Fußgänger in Mönchengladbach hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Sie bezeichnet das Geschehen als Mord.

Mönchengladbach. Nach dem illegalen Autorennen mit einem Toten in Mönchengladbach hat die Polizei zwei weitere mutmaßliche Raser festgenommen. Auch der 28-jährige Unfallfahrer sei am Sonntagabend erneut festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. In einer gemeinsamen Erklärung werteten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Montag "die Tat als Mord". Derzeit werde geprüft, ob die drei Männer am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der seit dem Wochenende gesuchte zweite Fahrer hatte sich gemeinsam mit einem 28-Jährigen in der Nacht zum Samstag ein illegales Autorennen geliefert. Dabei war ein 38 Jahre alter Fußgänger von einem der Fahrzeuge erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß. Der andere Fahrer raste davon.

In der Vergangenheit hat es in Deutschland immer wieder schwere Unfälle bei illegalen Autorennen gegeben. An diesem Montag beginnt in Saarlouis im Saarland der Prozess um ein mutmaßliches illegales Rennen, bei dem eine 14-Jährige ums Leben gekommen war. (dpa)