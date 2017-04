Theater präsentiert das neue Programm

Schauspieldirektor Matthias Gehrt erfüllt sich in der Spielzeit 2017/2018 einen Traum.

Die Theaterbesucher werden den Akteuren ganz schön nah kommen. Dafür sorgt schon das Erscheinungsbild des druckfrischen Jahresheftes mit dem roten Kussmund auf dem Cover. Saskia Vetten und Matthias Stutte von der Abteilung Marketing haben die außergewöhnliche Gestaltung gemeinsam mit zwei Kreativen aus Berlin erdacht – und gemacht. Es sind hautnahe Detailaufnahmen, die bei Proben, Aufführungen und überhaupt im Theater entstanden sind: Finger auf den Seiten einer Geige, die Großaufnahme eines Auges, der Teil eines Puppenkopfes, Münder, ein Ohrgehänge, Füße, ein Arm mit Gänsehaut – und die Raute auf dem glatzigen Hinterkopf von Joachim Henschke aus der Borussia-Revue. Die läuft – nach fulminantem Erfolg im Mönchengladbacher Theater – in der kommenden Spielzeit im Krefelder Haus. Denn auch in der Seidenstadt gibt es unzählige Fans der Elf vom Niederrhein. „Der Kuss signalisiert: Unser Theater ist wirklich zum Küssen“, sagt Saskia Vetten.

Musiktheater

Operndirektor Andreas Wendholz hat echte Highlights zu bieten. Etwa „Die Faschingsfee“, die am 23. September zum ersten Mal in Mönchengladbach zu sehen sein wird. „Die Operette sollte im Rheinland gut ankommen.“ Kobie van Rendsburg inszeniert erneut ein Opernprojekt fürs Gemeinschaftstheater. „Der seltsame Fall des Claus Grünberg“ heißt das Barockopernprojekt, das er effektvoll mit dem Einsatz multimedialer Medien in Szene setzt. Und – ja, endlich kommt auch der „Lohengrin“ auf die Gladbacher Bühne – am 20. Januar 2018 ist die Premiere. In Krefeld hat die Oper von Richard Wagner bereits einen tollen Start hingelegt. Premiere feiert auch das Musical „Othello darf nicht platzen“, der Operneinakter „Cavalleria rusticana / Gianni Schicchi“ und „Nabucco“.

Schauspiel

Matthias Gehrt verwöhnt die Theaterbesucher mit fünf neuen Stücken. Wobei er sich endlich einen langgehegten Traum erfüllt – mit Friedrich Schillers „Die Räuber“. Er kündigt an: „Da müssen alle verfügbaren Männer mitlaufen!“ „Warum Heinz mit Erhard lacht“: Darauf freut sich der Schauspieldirektor. „Michael Ophelders rezitiert bekannt und weniger bekannte Gedichte des unvergessenen Komikers.“

Ballett

Robert North geht mit zwei Neuproduktionen in die neue Spielzeit: „Teufelskreis“ – mit Musik von Richard Wagner bis Michael Jackson – und „Souvenirs aus West und Ost“. Der Ballettdirektor präsentiert Impressionen vom Leben der Menschen auf verschiedenen Seiten des Globus, die trotz unterschiedlicher Sozialisation und Kultur ähnliche Träume und Ängste haben.