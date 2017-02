Testlauf mit mobilen Urinalen startet

Gestern wurden die Objekte in der Gladbacher Altstadt an vier Standorten aufgebaut.

Der Testlauf in der Mönchengladbacher Altstadt mit mobilen öffentlichen Urinalen hat begonnen. Gestern am späten Nachmittag wurden die vier Urinale an den entsprechenden Standorten aufgebaut. Am Alten Markt (Edmund-Erlemann-Platz), am Platz vor dem Dicken Turm, an der Ecke Waldhausener Straße/Aachener Straße und am Bismarckplatz können Altstadt-Gäste ab sofort ihre Notdurft verrichten. Die Anlagen sind (fast alle) mit einem Desinfektionsmittel-Spender ausgestattet. Im Inneren sollen Geruchsneutralisierungsmittel (Duftnote Kirsch) dafür sorgen, dass es nicht stinkt.

Der Testlauf, den die Altstadtinitiative, die Stadt Mönchengladbach und die Altstadtwirte gestartet haben, ist für dieses Wochenende und für die Karnevalstage vorgesehen. Sollten die Urinale einen spürbaren Effekt zeigen und dafür sorgen, dass Wildpinkler sich nicht mehr an Häusern und in Gebüschen erleichtern, wollen sich die Initiatoren für feste Urinale einsetzen – dann aber in einem ansprechenderen Design.

Der Lieferant der provisorischen Urinale ist von deren Wirkung überzeugt. „Wir haben diese Urinale auf vielen Schützenfesten und Veranstaltungen im Einsatz“, sagt Rolf Jansen. „Sie werden wirklich sehr gut genutzt. Das bedeutet viele hundert Liter, die nicht an Häusern oder im Boden bleiben.“

Das Problem mit Wildpinklern sei an Wochenenden in der Altstadt, aber auch tagsüber in der Woche am Bismarckplatz besonders schlimm, so die Altstadtinitiative. „Wir bekommen von Wirten und Anwohnern immer häufiger Wildpinkler gemeldet“, sagt Bezirksvorsteher Herbert Pauls (CDU). Die Kosten für den Testlauf – ein paar hundert Euro – übernimmt die Stadt.