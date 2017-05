Mönchengladbach. Am Samstagabend kam es gegen 21.50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle auf der Karlstraße in Mönchengladbach-Odenkirchen. Zwei maskierte Personen stürmten in den Kassenraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Nach Öffnen der Kasse entnahmen sie Bargeld und flüchteten in Richtung Wetscheweller Straße. Die Täter erbeuteten Scheingeld in dreistelliger Höhe sowie mehrere Packungen Zigaretten.