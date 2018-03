Anmeldungen für die fünf geführten Touren sind ab sofort möglich.

Was haben Die Neue Arbeit, Böhmer und Fiege gemeinsam? Sie alle nutzen den Logistikstandort Mönchengladbach für ihre Geschäfte. Wie erfolgreich die Logistiker das auf unterschiedliche Weise tun und welche Berufe und Karrierechancen es gibt, können Interessierte am Donnerstag, 19. April, beim Tag der Logistik herausfinden.

Unter dem Motto „Logistik vor Ort erleben – von Mönchengladbach in die Welt“ bietet das MGconnect-Team der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), die Agentur für Arbeit mit der Berufsberatung und dem Jobcenter und die Logistik-Initiative Mönchengladbach (LOG4MG) fünf geführte Touren für jeweils 40 Teilnehmer an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Gewerbegebiet in Hardt ist das Ziel der Oberstufenschüler-Tour. Die Schüler erhalten Einblicke in das Unternehmen des textilen Vollversorgers Die Neue Arbeit Service. Er bietet im Bereich Health Care für mehr als 140 Kunden aus dem Krankenhaus- und Altenheimbereich Logistik- und Mietwäschedienstleistungen rund um das Thema Textilien an. Nach der Tour können die Jugendlichen bei Speed-Talkrunden mit Experten aus der Praxis und einem Berufsberater der Agentur für Arbeit über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierechancen sprechen. Die Oberstufentour startet um 9 Uhr ab Bushaltestelle Geroplatz an der Speicker Straße und endet dort auch um 12.30 Uhr.

Mittelstufenschüler besuchen die Unternehmen Böhmer oder Fiege

Für Schüler der Mittelstufen werden zwei Touren angeboten: im Gewerbegebiet Güdderath und im Regiopark. Dort lernen die Jugendlichen die Unternehmen Böhmer oder Fiege kennen. Böhmer ist seit vielen Jahrzehnten Partner des Lebensmitteleinzelhandels sowie von Landwirten und Produzenten, wenn es um Kartoffeln und Zwiebeln geht. Fiege beliefert Esprit-Kunden in über 40 Ländern. Weitere Details zum Logistik-Standort Mönchengladbach erwarten die Schüler bei einer Informationstour durch den Regiopark. Die erste Mittelstufentour geht von 8.30 bis 11 Uhr, die zweite von 11 bis 13.30 Uhr. Der Treffpunkt für alle ist am Geroplatz.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis Freitag, 13. April, online möglich unter:

mgconnect.de/projekte Red