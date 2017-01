Mönchengladbach Täter flüchtet nach Raub mit Fahrrad

Mönchengladbach. Am Dienstagnachmittag um 15:30 Uhr hat ein Mann in einem Supermarkt auf der Waldnieler Straße eine größere Menge DVDs in seinen Rucksack eingesteckt und gestohlen. Nach Verlassen der Filiale sprachen den Tatverdächtigen zwei Zeugen an und wollten ihn festhalten. Darauf schlug er um sich und sprach Drohungen aus.

Polizei sucht Zeugen

Letztendlich flüchtete der Ladendieb auf einem Damenfahrrad in Richtung Aachener Straße. Der Mann war 30 bis 35 Jahre alt und ungepflegt. Er trug eine hellblaue Baseballkappe und war mit einer dunkelblauen Jacke, einer hellgelben Steppweste und einer Jeans bekleidet. Die Polizei fragt, ob jemand Angaben zu dieser Person machen kann. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290.