Planlosigkeit ist kein Zeichen für große Visionen. Wer aber sehr viele Pläne hat, der sollte irgendwann auch beginnen, sie umzusetzen. Das weiß auch Stadtdirektor Gregor Bonin, der als Technischer Beigeordneter Chefplaner der Stadt ist. Als es in dieser Woche darum ging, neue Pläne für ein bisher nicht neu geplantes Areal zu zeigen, sagte Bonin vorsichtshalber: „Das Jahr 2019 wird erkennbar erste Umsetzungen unserer Strategie der wachsenden Stadt bringen.“ Dazu gehören jene Werke, die Bonin und der Sparkassenvorstand Hartmut Wnuck in einer Ausstellung im Foyer der Sparkasse am Bismarckplatz zeigten, allerdings nicht. Es handelt sich um Ideen, um „Input von außen“, wie Bonin sagt, der „gedankliche Flexibilität erhalten soll“.

Das allerdings können die Beiträge des Schlaun-Wettbewerbs für junge Architekten und Planer sehr gut. Keiner von ihnen ist eine exakte Blaupause für die Entwicklung des Areals zwischen Hauptbahnhof und Geroweiher, was man als „Inneres Gladbachtal“ bezeichnet hat. Aber viele Beiträge haben „hochinteressante Ergebnisse“ (Bonin), aus denen sich Mönchengladbach bedienen könnte, um „junge Menschen in die Stadt zu holen“ (Wnuck). 54 Arbeiten von Studenten von 23 Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden eingereicht.

Wie könnte der Berliner Platz ohne vierspurige Straße aussehen?

Am meisten überzeugten die Jury Beiträge aus dem Bereich Architektur. Sie zeigen, wie sich die jungen Planer speziell den Berliner Platz in Zukunft vorstellen – ohne die vierspurige Straße. Weil die Verkehrsader in der Form nicht mehr gebraucht wir, gibt es Platz, den der Wettbewerbssieger mit mehreren fünfeckigen Häusern füllen möchte, die wiederum Innenhöfe schaffen mit öffentlichen und privaten Raumsituationen. „Der Beitrag passt sich sehr gut an die Topografie an, er setzt einen Akzent an der Fliethstraße und hat mit der Nutzungsmischung überzeugt“, sagt Ludger Theunissen, der den Wettbewerb für die Stadt begleitet hat. Der zweite Preise setzt ein architektonisches Ausrufezeichnen: Einen einzigen, riesigen Neubau namens „Urban Zipper“, dessen Dach im Grunde eine Treppe vom Fuß des Gladbachstals ist und mit einer Art Aussichtspunkt an der Fliethstraße endet. „Dadurch entsteht mit dem Minto eine Art städtebauliche Wippe“, sagt Bonin. Der Sieger des dritten Preises schlägt vor, ein neues Kulturzentrum am Berliner Platz zu schaffen mit Platz für das Filmfigurenmuseum, das jetzt noch im ehemaligen Berliner Bad untergebracht ist. Büros, Einkaufsmöglichkeiten, Wohnen, attraktive Stadträume – das hat die Jury überzeugt. Anerkennung sprachen die Preisrichter einem Beitrag aus, der zwei Neubauten mit außergewöhnlicher Form an die Fliethstraße platziert. Diese Ansicht zeigt gut, wie sich der Berliner Platz einmal verändern könnte, wenn er bebaut ist. „Diese Idee bietet der vorhandenen städtebaulichen Struktur einen Mehrwert und ist besonders zu loben“, heißt es im Urteil der Jury.