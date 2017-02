Mönchengladbach. Opfer einer Steinwurfattacke ist am späten Dienstagnachmittag ein 34-jähriger Dülkener geworden, als er kurz vor 18 Uhr, von der Autobahn kommend, mit seinem Pkw auf der Waldnieler Straße stadteinwärts fuhr: Beim Passieren der Brücke Am Nordpark prasselten plötzlich Steine auf sein Fahrzeug nieder. Sie beschädigten die Frontscheibe, verletzt wurde der Autofahrer aber nicht. Er selbst konnte durch das Glasdach seines Wagens auf der Brücke drei Jugendliche ausmachen, die in Richtung Rönneterring wegliefen.

Beschreibung: Einer der männlichen Jugendlichen soll zirka 1,80 Meter groß sein, eine normale Figur haben und einen grauen Blouson mit vermutlich hellblauen Streifen an Ärmeln und Brust, sowie eine graue Strickmütze mit breitem Saum getragen haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sie sucht Zeugen des Vorfalls unter Telefon 02161-290.