Borussia überweist 50,6 Millionen Euro an die Stadt. Das freut den Kämmerer aber nur bedingt, denn der Stadt entgehen dadurch Zinserlöse.

Es ist ein Paukenschlag – und zugleich der Schlusspunkt einer Phase, die nicht frei von Misstönen gewesen ist: Borussia Mönchengladbach hat mit Wirkung zu gestern die ihr von der Stadt gewährten Darlehen inklusive aufgelaufener Zinsen in Höhe von 50,6 Millionen Euro vollständig abgelöst. Ursprünglich hatte die Summe ab 2018 und dann sukzessive bis 2036 zurückgezahlt werden sollen. Möglich gemacht habe die Rückzahlung eine Umschuldung, wie der Verein mitteilte. Dabei flössen 2,6 Millionen Euro aus Eigenmitteln, 48 Millionen Euro würden über zwei Darlehen von jeweils 24 Millionen Euro mit der Postbank und der Stadtsparkasse finanziert. „Für Borussia bedeutet dies eine Verkürzung der Darlehenslaufzeit und eine Zinsersparnis“, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers: „Damit ist auf dem Weg zur vollständigen Tilgung der Stadionfinanzierung bereits ein großer Schritt getan.“

Borussia hatte das Darlehen für Bau des Stadions aufgenommen

Und was bedeutet das für die Stadt? Zum einen 50,6 Millionen Euro, die plötzlich zusätzlich zur Verfügung stehen. Aber auch das Wegfallen von Zinserlösen, die die Kämmerei bis 2036 eigentlich eingeplant hatte. „Da wir unsere langfristig festgeschriebene Refinanzierung nicht einfach der aktuell günstigeren Zinssituation anpassen können, wirkt sich die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens rein haushaltsmäßig für uns negativ aus“, sagt Kämmerer Bernd Kuckels denn auch. Aufgrund der langfristigen Rückführungsmodalitäten des Darlehens bis 2036 könne man die vorzeitige Ablösung „dennoch begrüßen, da langfristige Darlehen ungeachtet der grundsätzlich sehr soliden und aktuell sehr positiven wirtschaftlichen Situation des Vereins natürlich immer auch ein gewisses Risiko darstellen.“

Borussia hatte 2002 für den Bau des Stadions ein Konsortial-Bankdarlehen aufgenommen. Die Restschuld in Höhe von rund zwei Millionen Euro löste der Klub gestern vollständig ab. Das Darlehen belief sich einst auf insgesamt 43,5 Millionen Euro. Zum selben Zweck hatte Borussia bei der Stadt zwei Darlehen in Höhe von 35,8 Millionen Euro aufgenommen – 10,1 Millionen fürs Grundstück, 25,7 fürs Stadion –, die 2012 bis zum Jahr 2036 inklusive Zinsen verlängert wurden. In diesem Zusammenhang wurden die seit 2002 aufgelaufenen, gestundeten Zinsen der Darlehenssumme zugeschlagen, die sich somit auf 44,1 Millionen Euro belief.

Ab dem 30. September 2018 hätte Borussia nun zurückzahlen müssen – jedes Quartal eine Million Euro, pro Jahr also vier Millionen. Die letzte Rate wäre am 30. März 2036 fällig gewesen. Die Option zur vorzeitigen Rückführung war allerdings bereits in den ursprünglich mit der Stadt geschlossen Darlehensverträgen enthalten gewesen.