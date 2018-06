Die Borussia-Fangruppe „Sottocultura“ sagt, ihr seien die verbotenen Zeichen bei der Aufnahme nicht aufgefallen und ist empört.

Regelmäßige Stadiongänger kennen die violetten Farbtupfer in der Kurve. Borussia-Ultras sind mit ihren Pendants des rumänischen Vereins ASU Politehnica Timisoara (früher FC Politehnica) befreundet. Seit zehn Jahren inzwischen, was am vergangenen Wochenende in Rumänien gefeiert wurde. Bei diesem Treffen entstand ein Gruppenfoto, auf dem ein Detail für Aufruhr sorgte: Am rechten Rand halten Männer eine Fahne mit dem hierzulande verbotenen SS-Totenkopf hoch, darüber steht mutmaßlich der ebenfalls strafbare SS-Wahlspruch „Meine Ehre heißt Treue“ auf Rumänisch geschrieben.

Die Gladbacher Ultra-Gruppierung „Sottocultura“ will sich nicht direkt zu dem Fall äußern. Dirk Kramer, Sprecher des FPMG Supporters Club, berichtet, dass die Ultras selbst ziemlich aufgebracht seien über das Bild und die Botschaft, die es aussendet. Dass die Fahne im Moment der Aufnahme hochgehalten wurde, soll ihnen demnach nicht bewusst gewesen sein. Die beiden Männer seien zudem einer dritten Gruppierung, also auch nicht Timisoara zuzuordnen.

„So etwas ist absoluter Mist, weil es den Eindruck erweckt, Borussias Fanszene identifiziere sich mit diesen Ansichten“, sagt Supporters-Club-Sprecher Kramer: „Das ärgert uns. Da es auch nicht der erste Vorfall dieser Art war, plädieren wir deshalb dafür, künftig genauer zu hinterfragen, mit wem man sich dort aufhält.“

Borussias Mediendirektor Markus Aretz sagte auf Anfrage zu dem Fall: „Wofür Borussia steht, weiß jeder, der bei uns ins Stadion geht. Da kann man die Botschaften am Tribünendach lesen. Und sie stehen auch im Fan-Kodex. Wer sich mit anders denkenden Gruppierungen zeigt, handelt nicht im Sinne von Borussia und ihrer Fans.“ jaso/kk