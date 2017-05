Mönchengladbach. In der Nacht zu Sonntag konnte die Polizei Mönchengladbach einen Mann festnehmen, der mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Ein Polizist erkannte den 23-Jährigen gegen 2.40 Uhr auf der Waldhausener Straße, der Mann versuchte vor dem Beamten zu fliehen und lief zunächst in den Keller einer Gaststätte, schlug dort ein Fenster ein und verschwand in dem Innenhof. Als die Polizei in den Hof kamen, war von dem Gesuchten nichts mehr zu sehen.

Spürnase "Nacho" kam zum Einsatz und fand den 23-Jährigen, der sich in einem abgelegenen Gebüsch versteckte, ohne größere Probleme. Die Polizisten konnten den Mann durch die Fähigkeiten des Spürhundes widerstandlos festnehmen, gegen ihn liegt ein Haftbefehl über 300 Tage und ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vor.