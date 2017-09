Viele Baumaßnahmen an Sportstätten verzögern sich aktuell. Ein Grund ist der personelle Engpass bei der Stadt.

Die Verwaltung leidet unter Personalmangel. Das wurde in der Sitzung des Sportausschusses deutlich. Denn bei der Umsetzung der dort beschlossenen Baumaßnahmen an Sportstätten hinkt die Stadt bis zu einem halben Jahr hinterher. Harald Weuthen, Fachbereichsleiter Schule und Sport, sagte: „Das normale Programm des Sportstättenentwicklungsplanes hätten wir stemmen können. Aber nun haben wir Maßnahmen in Höhe von fast sieben Millionen Euro, die dieses Jahr nicht abgewickelt werden können.“

Was etliche Mitglieder des Ausschusses und sicher noch mehr betroffene Vereinsmitglieder erzürnte, hat aber Gründe, die Sportdezernent Gert Fischer nannte: „Wir bekommen die Arbeiten einfach nicht geregelt, weil wir einen irren Personalengpass haben. Außerdem sind die Vergabeverfahren komplex und in Gladbach teilweise noch komplexer.“ Letzteres heißt: Die Anforderungen der Verfahren sind so stark gestiegen, dass nur Experten sie erfüllen können. Diese sind aber nicht im Übermaß vorhanden und fehlen dann auch noch an anderer Stelle, wenn sie sich um ein Thema kümmern.

Auch das verdeutlicht den Personalnotstand. Denn qualifiziertes Personal sei derzeit kaum zu finden, erklärte die Verwaltung. Und das vorhandene sei überlastet, sagte Fischer, der betonte, dass sich das nicht nur auf die Sportverwaltung bezieht. „Große Teile der Verwaltung gehen richtig am Stock“, sagte der Dezernent. „Und wir packen denen immer noch was drauf. Irgendwann können Sie Mitarbeitern nicht mehr abverlangen, als sie leisten können.“

Trotz der Begründung hielt sich das Verständnis der Mitglieder im Sportausschuss für die Verzögerungen bei den Baumaßnahmen in Grenzen. Ratsherr Robert Baues (CDU) kritisierte vor allem den Informationsfluss von der Verwaltung in die Politik und von dort zu den Vereinen. „Wir sind eine Sportstadt und weinen, weil wir die EM 2024 nicht kriegen. Aber dann schaffen wir es nicht, unseren Vereinen an der Basis zu helfen“, sagte er. Fischer konterte: „Den Fall, dass wir einen Verein nicht rechtzeitig informiert hätten, den gibt es nicht. Wir kommunizieren auch die schlechten Nachrichten.“ Im Übrigen habe auch die EM-Bewerbung Zeit gekostet und Personal gebunden, ergänzte er. Das habe somit zu den aktuellen Verzögerungen beigetragen. Die Frage, ob man den Personalmangel nicht durch Fremdvergabe der Maßnahmen umgehen könne, beantwortete der Dezernent knapp: „Fremdausschreibung ist teurer und dauert länger.“