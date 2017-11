Die geplanten Arbeiten sollen im kommenden Jahr starten und bis 2021 erledigt sein. Allein 4,6 Millionen Euro fließen in den Umbau des RSV-Stadions am Jahnplatz.

Die Stadt investiert in die Zukunft ihrer Sportstätten. Rund 9,55 Millionen Euro werden in den kommenden vier Jahren in die Außensportanlagen investiert. Das hat gestern Abend der Sportausschuss mit großer Mehrheit beschlossen. Damit fließen im Zeitraum 2009 bis 2021 insgesamt rund 20 Millionen Euro in neue Kunstrasenplätze und den Neu- und Umbauten von Sportstätten.

Den größten Anteil verschlingt der Umbau des alten RSV-Stadions am Jahnplatz. „Dort werden wir insgesamt 4,6 Millionen Euro investieren, gleichzeitig entstehen zwei neue Kunstrasenplätze“, sagt Harald Woithen, Leiter des Schul- und Sportamtes. „Glücklicherweise erhalten wir derzeit viele Gelder vom Bund. Das versetzt uns in die Lage, diese Maßnahmen umzusetzen.“ Am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2021 werden insgesamt 24 neue Groß- und fünf Jugendspielfelder entstanden sein. „Das ist für eine Stadt, die sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, schon beachtlich“, findet Woithen.

Die DJK Hehn bekommt als erste Maßnahme einen Kunstrasenplatz

Bereits im Mai dieses Jahres hatte die Verwaltung einen Sachstandsbericht vorgelegt, darin fehlte allerdings noch eine Priorisierung der geplanten Einzelmaßnahmen. Diese wurde nach einer Prüfung nun vorgenommen: Zuerst soll im kommenden Jahr für rund 730 000 Euro ein neuer Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Hehn entstehen. Der Verein DJK Hehn wird sich nicht nur mit 100 000 Euro an den Baukosten beteiligen, sondern den Neubau auch selbst bewältigen. Zudem beginnen im kommenden Jahr die Arbeiten am RSV-Stadion, welche laut Woithen 2020 abgeschlossen sein sollen. Weitere Gelder fließen in die Erneuerung des Ascheplatzes am Stapper Weg sowie in einen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Hardt.

Im Jahr 2019 folgen dann Neu- und Umbaumaßnahmen an den Sportanlagen Schlosstraße und Hönneter. An der Schlossstraße wurde bei Bodenanalysen festgestellt, dass der Untergrund aus Schlacke besteht und entsprechend wasserempfindlich ist. Hier soll eine entsprechende Drainage gelegt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu erhalten. Anschließend wird für den SV 08 Rheydt ein neuer Kunstrasenplatz gebaut.

Die Sportanlage Hönneter soll künftig als Sportzentrum im Nordwesten Mönchengladbachs dienen. Hier wird nicht nur ein neuer Kunstrasenplatz entstehen, sondern auch über einen Neubau der Umkleidekabinen nachgedacht, um eine höhere Auslastung der Sportanlage gewährleisten zu können. Der Verein GSV Holt beteiligt sich mit 100 000 Euro an den Kosten.

Im Jahr 2020 sollen dann auch die Sportler des SV Rot-Weiß Venn einen Kunstrasenplatz erhalten. Ursprünglich war für diese Sportanlage lediglich die Sanierung des Rasenplatzes vorgesehen. Doch vereinsintern sprach man sich dafür aus, den Rasen- durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen. Bis 2019 wollen die Vereinsverantwortlichen nun ebenfalls 100 000 Euro auftreiben, um sich an den Kosten beteiligen zu können.

Den Abschluss bildet schließlich eine Investition in Höhe von 1,7 Millionen Euro in die Modernisierung der Ernst-Reuter-Sportanlage, wo der 1. FC Mönchengladbach beheimatet ist. Hier entstehen ab 2021 ein weiterer Kunstrasenplatz, ein Mini-Spielfeld aus demselben Material und ein umlaufender, beleuchteter Weg, der von den Sportlern als Laufstrecke genutzt werden kann.