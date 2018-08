Es gibt noch keine Lösung für die Kita Mummpitz, der die Zwangsräumung droht.

Es gibt ihn doch, den Hardterbroicher Markt. Sogar zweimal: An den Bushaltestellen der Grevenbroicher Straße – in jeder Richtung kündigt jeweils ein Schild an, dass sich der Busfahrgast am Hardterbroicher Markt befindet. Auf der einen Seite ist nichts Marktähnliches zu erkennen, auf der anderen ist ein vermüllter Mini-Platz mit zwei wenig einladenden Bänken. Wenn man den Blick über die Straße schweifen lässt, taucht auf der anderen Seite ein Gelände mit viel Unkraut und parkenden Autos auf. „Das“, sagt Ost-Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer (SPD), „das sollte der Hardterbroicher Markt sein.“ Wo eine Ladenzeile, bis zu 100 Wohnungen, eine Sparkassen-Geschäftsstelle, ein Veranstaltungsplatz und ein Kindergarten geplant waren, ist seit Jahren Brachfläche.

Besagter Kindergarten macht den Hardterbroicher Markt wieder zum Thema. Denn die Kita Mummpitz, die an der August-Monforts-Straße ihre Bleibe provisorisch in Containern hat und weichen muss, weil das Gelände für einen Neubau gebraucht wird, sollte in den längst fertigen Kindergarten des Hardterbroicher Marktes umgezogen sein. „Es gibt klare Vereinbarungen mit dem Unternehmen Jessen, dass der Bau des Hardterbroicher Marktes Ende 2015 abgeschlossen sein sollte“, sagt Politiker Krichel-Mäurer.

Auch die Geschäftsführerin vom Mumm-Familienservice, Dorothea Hüttersen, hatte sich darauf verlassen, dass der Kindergarten auf dem Gelände gebaut ist. „Wir hätten uns nie darauf eingelassen, Container aufzustellen, wenn es diese Vereinbarung nicht gegeben hätte“, sagt sie für den Trägerverein. Der hatte zum 31. Juli die Kündigung bekommen – und ist, Stand heute, nur noch geduldet.

Die Stadtverwaltung sucht nach einem Ausweichquartier, das nach derzeitigem Kenntnisstand frühestens im Frühjahr 2019 auf der Krall’schen Wiese bezogen werden kann: Da ist eine hochwertige Container-Kita geplant. Die SPD eingeschaltet hat dem Unternehmen einen Brief geschrieben. Fraktionschef Felix Heinrichs und Ost-Bezirksvorsteher Krichel-Mäurer kritisieren in ihrem Schreiben an die Jessen-Geschäftsführer Joachim und Ulrich Bücker die Situation, weisen auf vertragliche Vereinbarungen hin und fordern sie auf, eine Lösung zu suchen, mit der alle Seiten leben können. Die Stadt sei nicht dazu da, Fehler von Privatunternehmen zu korrigieren. Der Komplex Hardterbroicher Markt hat eine interessante Vorgeschichte, die damit begann, dass an der Hofstraße auf dem ehemaligen Gelände von Fiat Coenen ein Aldi-Markt angesiedelt werden sollte. Mitte 2006 scheiterten diese Pläne, und das sorgte für ein mittelschweres politisches Erdbeben in der Stadt. Damals war die FDP im Stadtrat noch sehr der CDU zugetan.