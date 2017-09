Das gesamte, noch zu entwickelnde Areal werde vielmehr dereinst vom Kühlen-Quartier geprägt werden, das ja quasi ein einziger riesiger Anklang an die Historie sei. „Das war der Dosenöffner für die gesamte Quartiers-Entwicklung“, sagt Hartmann. Zumal Stahlsäulen als Spuren der Historie bestehen bleiben, eine Stele über die Vorgeschichte informieren sowie die Themen Garn und Spinnerei in den Außenanlagen präsent sein sollen, wie Frohn betont. „Eicken soll das neue Flingern werden“, sagt Hartmann mit Blick auf den derzeit sehr angesagten Düsseldorfer Stadtteil.

Die zur Gladbacher Dornieden-Gruppe gehörende Dornieden Generalbau GmbH errichtet das Viertel auf der bisherigen Brachfläche. Geplant sind vier freistehende Häuser im Hofbereich und je drei weitere an Schwogen- und Neuhofstraße als Blockrandbebauung. „Dort werden wir den Stadthaus- und Gründerzeitgedanken architektonisch einfließen lassen“, sagt Hartmann. Die Fassaden seien unter Abstimmung mit der Denkmalpflege an die vorhandene Bebauung angepasst worden, die Materialwahl ans Kühlen-Quartier.

Das Thema Parken wird im Neuhof-Quartier unter die Erde verlegt – die Tiefgarage fasst 140 Fahrzeuge. Auf dem 6500 Quadratmeter großen Grundstück entstehen Wohnungsgrößen von 50 bis 100 Quadratmetern, die Gesamtwohnfläche beträgt 9700 Quadratmeter. „Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 65 bis 80 Quadratmeter werden den Großteil ausmachen“, sagt Martin Dornieden, der betont: „Das Quartier soll von der Bewohnerstruktur her so breit aufgestellt sein wie die Gesamtbevölkerung dieser Stadt.“ Das Investitionsvolumen für das fußläufig zur Stadtmitte gelegene Areal betrage rund 33 Millionen Euro.

Baubeginn wird wohl erst im kommenden Jahr sein

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, will Dornieden loslegen – mit dem Hochbau wohl aber erst im kommenden Jahr. Im Kühlen-Quartier wird eigens ein Projektbüro eingerichtet werden. Mit ersten Fertigstellungen zur Schwogenstraße hin sei Ende 2019 zu rechnen. In Verbindung mit den Wohnhäusern, die hinter dem Kühlen-Quartier gebaut werden, und weiteren Aktivitäten des Wohnungsanbieters Vivawest an der Schwogenstraße wird sich das Gesicht Eickens als Wohnstandort in den kommenden Jahren gravierend verändern – aber Veränderung muss ja nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein.