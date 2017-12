Wer noch keine konkreten Pläne für den Übergang ins Jahr 2018 hat, wird hier fündig.

Mönchengladbach. Zum krönenden Abschluss des Jahres geht es an vielen Orten der Stadt noch einmal hoch her. Natürlich wird es in vielen Haushalten wieder sehr traditionell zugehen – eben ganz nach dem Motto „The same procedure as every year, James!“ aus dem Silvester-Klassiker „Dinner for one“. Dazu dann Raclette oder Fondue servieren, Bleigießen und mit der Familie die ein oder anderen persönlichen Höhepunkte aus dem Jahr Revue passieren lassen. Wer allerdings in diesem Jahr ein wenig Abwechslung haben will oder keine Lust auf den Stress hat, den eine eigene Party mit sich bringt, der findet unter den vielen öffentlichen Silvester-Partys und Gala-Menüs sicherlich eine gute Alternative, um das neue Jahr zu begrüßen.

New Year Party 2018 Dine & Dance

Das Graefen & Koenig bietet in diesem Jahr an Silvester eine besondere Kombination aus Gala-Buffet und Silvester-Party. Unter dem Titel „New Year Party 2018 Dine & Dance“ wird ab 19 Uhr ein drei Gänge Buffet mit Live-Cooking und dem Flying-Burger-Buffet geboten. Pünktlich zum Feuerwerk gibt es dann einen Mitternachtssekt. Im Anschluss (ca. 0.16 Uhr) öffnen Gegenüber die Pforten des Graefen Clubbing. Auf zwei Tanzflächen kann dann bis zum Morgengrauen abgefeiert werden. Insgesamt werden drei Ticketarten angeboten: Gala-Buffet und Mittenachtssekt (29,90™), Buffet mit Sekt und Club-Ticket (34,90™) und nur das Club-Ticket für neun Euro. Die Tickets sind im Graefen & Koenig, Clubbing sowie im Internet erhältlich. Darüber hinaus öffnen so gut wie alle Clubs, Bars und Discotheken in der Stadt, um mit den Leuten ins neue Jahr zu feiern.

All-Inclusive-Party

Auch das Messajero begrüßt das neue Jahr traditionell mit einem Knall. Zum 14. Mal in Folge gibt es die große „All-Inclusive-Party“ mit DJ Rokka. Wer die ganze Silvesternacht ausgelassen feiern, viel tanzen und gut essen und trinken möchte, der kommt hier in der lockeren Atmosphäre sicherlich auf seine Kosten. DJ Rokka wird ab 20 Uhr für die richtige Tanzmusik zum Jahreswechsel sorgen. Die Karten sind im Lokal erhältlich und kosten im Vorverkauf 65 Euro, an der Abendkasse 80 Euro und sind streng limitiert. Gäste werden außerdem gebeten, dickere Mäntel und Jacken zu Hause oder im Auto zu lassen, da es keine Garderobe geben wird. Auch Tischreservierungen sowie dauerhafte Tischbelegungen sind an dem Abend nicht möglich bzw. erwünscht.