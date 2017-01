Mönchengladbach. Wegen des Vorwurfs, eine 41-jährige Frau aus Solingen in einem Bahnwaggon der Linie S8 in Düsseldorf sexuell belästigt haben zu haben, ist ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger marokkanischer Herkunft am Samstag am Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen worden.

Laut Bericht der Bundespolizei hatte sich eine 41-jährige Frau telefonisch bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass sie in der S8 von einem Mann sexuell belästigt worden sei. Die Solingerin konnte eine Personenbeschreibung abgeben, mit deren Hilfe der Mann von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mönchengladbach erkannt und festgenommen wurde. Die Frau wurde informiert, suchte die Dienststelle auf und identifizierte den Festgenommenen. Sie gab an, dass der Mann am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die S8 zugestiegen sei und sich direkt neben sie gesetzt habe, obwohl viele andere Plätze frei waren. Er habe sein Bein an ihrem gerieben und als sie von ihm wegrückte, sei er nachgerückt. Er habe seine Hand hinter sie gelegt und an ihr Gesäß gefasst. Daraufhin sei sei aufgesprungen, habe ihn angeschrien und die Bahn in Kleinenbroich verlassen.

Ein Richter ordnete die Hauptverhandlungshaft an, der marokkanische Staatsangehörige wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben. Er muss sich nun innerhalb der nächsten Woche im beschleunigten Verfahren wegen sexuellerBelästigung vor Gericht verantworten.