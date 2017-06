Ein Rentner steht in Mönchengladbach vor Gericht: Er soll seine betrunkene Lebensgefährtin so heftig sexuell missbraucht haben, dass sie verblutete.

Mönchengaldbach. Im Prozess gegen einen 68-Jährigen wegen eines Sexualmordes werden am Freitag (9.15 Uhr) vor dem Landgericht in Mönchengladbach Plädoyers und Urteil erwartet. Der Mann soll sich im November 2016 an seiner völlig betrunkenen Lebensgefährtin mit verschiedenen Gegenständen sexuell vergangen und sie dadurch getötet haben.

Das 55-jährige Opfer verblutete laut Anklage an inneren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als Mord, weil der Angeklagte zur Befriedigung des Geschlechtstriebs gehandelt habe.

Die Frau soll laut Staatsanwaltschaft vor der Tat bei einem Kneipenbesuch sehr viel Alkohol getrunken haben. Ihr Bruder und sein Angestellter hatten noch geholfen, sie nach Hause zu bringen und ins Bett zu legen. Dann ließen sie das Paar allein. dpa