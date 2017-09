Ein Überblick, was es bei der Bundestagswahl morgen zu beachten gilt, damit die Stimme zählt.

Wann kann ich wählen

Die 180 Wahllokale sind morgen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Punkt 18 Uhr wird keine Stimme mehr angenommen. Das Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Dort steht auch, ob es barrierefrei erreichbar ist.

Und ohne Wahlbenachrichtigung?

Auf ihrer Internetseite hat die Stadt einen Wahllokalfinder eingerichtet. Dort lässt sich per Adresseingabe das zuständige Wahllokal herausfinden. Zum Wählen selbst reicht es, den Personalausweis oder den Reisepass mitzubringen.

www.moenchengladbach.de

Wofür sind Erst- und Zweitstimme?

Mit der Erststimme auf der linken Seite des Stimmzettels votiert man für einen Kandidaten aus dem Wahlkreis. Wer dort die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme auf der rechten Seite des Stimmzettels entscheiden sich die Wähler für eine Partei. Der Anteil an Zweitstimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei im Parlament vertreten ist.

In welchen Fällen werden Stimmzettel ungültig?

Wer mehr ein Feld je Stimme oder gar nichts ankreuzt, etwas durchstreicht oder den Stimmzettel unterschreibt, macht ihn ungültig. Es ist möglich, nur die Erst- oder nur die Zweitstimme abzugeben – dadurch verschenkt man aber eine Stimme.

Darf ich ein Foto vom Stimmzettel im Internet posten?

Nein. Selfies aus der Wahlkabine mit dem ausgefüllten Stimmzettel sorgen dafür, dass die Stimme nicht zählt. Die Wahl muss absolut geheim sein. Selfies in der Wahlkabine sind deshalb verboten. Der Stimmzettel muss nach den Kreuzchen so gefaltet sein, dass auf dem Weg zur Urne nicht erkennbar ist, wie gewählt wurde.

Kann ich auch am Wochenende noch per Brief wählen?

Seit gestern, 18 Uhr, stellt die Stadt keine Wahlscheine mehr aus. Nur wer die Briefwahlunterlagen bereits hat, kann seine Stimme noch per Briefwahl abgeben. Dann muss der rote Wahlbrief bis Sonntag, 15 Uhr, in einem der folgenden Briefkästen eingeworfen sein: Vitus-Center (Goebenstraße 4-8), Verwaltungsgebäude Neuwerk (Liebfrauenstraße 52), Verwaltungsgebäude Giesenkirchen (Konstantinplatz 19), Rathaus Rheydt (Markt 11), Verwaltungsgebäude Odenkirchen (Wingertsplatz 1), Verwaltungsgebäude Wickrath (Klosterstraße 8), Verwaltungsgebäude Hardt (Vorster Straße 443) oder Verwaltungsgebäude Rheindahlen (Plektrudisstraße 25-27). Bis 17 Uhr können die Wahlbriefe beim im Vitus-Center, 3. Etage, Zimmer 336, abgegeben werden. Und bis 18 Uhr in der Krahnendonkhalle in Neuwerk, wo alle Briefwahlstimmen ausgezählt werden.

Und im Krankheitsfall?

Wer plötzlich krank wird und am Sonntag nicht ins Wahllokal kann, kann noch einen Wahlschein beantragen. Dazu muss ein Vertreter des Erkrankten mit einer Vollmacht und seinem Ausweis sowie dem Ausweis des Erkrankten ins Vitus-Center (Goebenstraße 4-8, 3. Etage) kommen. Das geht noch bis Sonntag, 15 Uhr.

Wo gibt’s die Ergebnisse?

Ab 18 Uhr gibt es im Rathaus Rheydt eine öffentliche Ergebnispräsentation.