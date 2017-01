Mönchengladbach Sechs Verletzte nach Zusammenprall auf Kreuzung

Mönchengladbach. Auf der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße Fliethstraße in Hermges sind bei einem Unfall am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen, in Einen befand sich eine fünfköpfige Familie. Diese wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges erlitt schwerere Verletzungen und wurde in eine Notfallklinik gefahren.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungsarbeiten und auch danach während der Unfallaufnahme der Polizei kam es im Kreuzungsbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.