Mönchengladbach. Sechs Menschen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall am Ende eines Staus auf der A 52 verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Frau die Situation zu spät erkannt und die drei Fahrzeuge vor ihr mit ihrem Kleinwagen zusammengeschoben.

Den Schilderungen der Unfallbeteiligten zufolge fuhr gegen 17.30 Uhr eine 39-jährige Düsseldorferin auf dem rechten Fahrstreifen der A 52 in Richtung Düsseldorf. In einer Baustelle kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen bemerkte sie die vor ihr abbremsenden Autos zu spät, fuhr auf den unmittelbar vor ihr befindlichen Skoda auf und schob ihn gegen einen Ford. Dieser wiederum prallte noch gegen das Heck eines VW Up. Neben der Unfallverursacherin wurden insgesamt fünf weitere Personen in den Fahrzeugen leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in Mönchengladbacher Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. red