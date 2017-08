Die Feuerweher rückte am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Möchengladbach aus. Ein Kinderwagen im Treppenhaus hatte gebrannt, der durch die Bewohner bereits gelöscht werden konnte.

Mönchengladbach. Am Mittwochabend wurde die brannte ein Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße im Ortsteil Hermges. Im sechsten Stock des Hauses gab es eine Rauchentwicklung. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte schnell feststellen, dass in diesem Stockwerk ein Kinderwagen im Treppenraum gebrannt hatte. Hausbewohner hatten das Feuer aber bereits selbst mit einem Eimer Wasser ablöschen können.

Weitere Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Treppenraum und eine Wohnung waren jedoch noch verraucht. Der weitere Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich daher auf Lüftungsmaßnahmen. Die Familie aus der verrauchten Wohnung, Vater, Mutter und 3 Kinder, sowie eine weitere Frau waren zumindest kurzzeitig dem Brandrauch ausgesetzt. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.