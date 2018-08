75 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren für die Modernisierung von Schulen ausgegeben werden. So viel wie noch nie.

Zwei Förderprogramme von Land und Bund machen es möglich: In den kommenden Jahren sollen 75 Millionen Euro für die Modernisierung und Sanierung von Mönchengladbacher Schulen ausgeben werden. Das ist bei vielen Gebäuden auch bitter nötig.

1,2 Millionen Euro sind für das Schulzentrum Rheindahlen, das Math.-Nat.-Gymnasium, die Gesamtschulen Volksgarten und Espenstraße sowie für das Maria-Lenssen-Berufskolleg eingeplant. „Das sind erst einmal reine Planungskosten“, sagt Schuldezernent Gert Fischer. Das heißt: Fachleute gehen in die Schulen, um zusammenzufassen, wie viele Mängel es dort gibt und wie sie behoben werden können. „Die Bau- und Sanierungskosten werden weit darüber liegen“, sagt Schulamtsleiter Harald Weuthen. Und: „Bei einer der fünf Schulen kennen wir die Kosten schon. Sie werden alleine bei rund zehn Millionen Euro liegen.“

Es sei das erste Mal, dass Ingenieure in Schulen einen umfassenden Gesamt-Sanierungsplan erstellen, sagt Fischer. Früher habe man das nicht gemacht, weil man wusste, die Kommune kann sich eine Rundum-Sanierung nicht leisten. Jetzt macht es ein Programm des Bundes möglich, der bis 2022 mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden unterstützen will. Mönchengladbach könnte aus diesem Topf 27 Millionen Euro bekommen, womit allerdings gerade einmal drei Standorte erneuert werden können.

„Bei einer der fünf Schulen kennen wir die Kosten schon. Sie werden alleine bei rund zehn Millionen Euro liegen.“

Harald Weuthen, Schulamtsleiter

Planung und Ausschreibungen seien die eine Sache, die Auftragsvergabe eine andere. „Heute werden oft Mondangebote abgegeben – mit dreifach überhöhten Preisen“, sagt der Schuldezernent. Manchmal gebe es auch kein einziges Angebot. So geschehen bei der Ausschreibung für die Reparatur des Schulhofes an der Grundschule Pesch an der Charlottenstraße. Im vergangenen Jahr wollte niemand den Auftrag annehmen, in diesem Jahr habe man nur Angebote erhalten mit sehr hohen Preisen. „Jetzt müssen wir überlegen: Machen wir das für so viel Geld“, sagt Harald Weuthen.

Mit dem Geld aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ sind im laufenden Schuljahr Projekte für insgesamt 18,3 Millionen Euro geplant. Der größte Teil wird für neue offene Ganztagsschulen und Schulneubauten ausgegeben, nämlich 6,3 Millionen Euro. Mehr als eine Million Euro wird in die Sanierung von WC-Anlagen in der Gesamtschule Espenstraße, dem Gymnasium an der Gartenstraße, dem Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik und in den Grundschulen Will Sommer, Neuwerk, Pahlkestraße und Nordstraße gesteckt.

2019 liegt der Schwerpunkt bei Neubauten für die Ogata-Betreuung

An neun Schulen werden für 1,3 Millionen Euro die Heizungsanlagen ausgetauscht. Für Schulhofsanierungen sind 700 000 Euro eingeplant, für Fenstersanierungen 740 000 Euro, für naturwissenschaftliche Räume 560 000 Euro und für Feuerschutztreppen 440 000 Euro. Dazu kommen weitere Ausgaben für Malerarbeiten, Schallschutzmaßnahmen, Schulausstattungen und mehr.

In Zukunft müsse man sich wohl von dem Gedanken verabschieden, dass Handwerker nur noch in den Ferien in den Schulen arbeiten, sagt Fischer. Bei dem derzeitigen Bauboom sei das Zeitfenster viel zu klein, zumal auch Tiefbauarbeiten wie zum Beispiel Straßensanierungen bevorzugt für die Ferienzeit vergeben werden.

Welche Schulprojekte im kommenden Jahr anstehen, werden die Politiker im nächsten Fachausschuss erfahren. Schwerpunkte werden 2019 bei Ogata-Neubauten und Schönheitsreparaturen wie Graffiti-Beseitung liegen.