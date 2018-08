Viele bekannte Mönchengladbacher gratulierten Horst Thoren.

Rolf Königs, Präsident von Borussia Mönchengladbach, bringt die Dinge gerne knapp auf den Punkt. Das ist auch an einem Abend so, an dem ein Freund 60. Geburtstag feiert. „Wenn Horst Thoren einlädt, muss man kommen“, sagt Königs und überreicht gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Siegfried Söllner und Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers ein Vereinstrikot mit der Nummer 60 und den Unterschriften aller Spieler. „Ihm kann man ja nichts abschlagen“, fügt Königs hinzu. Bedeutet: Auch den nächsten Königs-Abend im Dicken Turm, dem Zentrum der Schützen, wird Königs sponsern. Für Bezirksbundesmeister Thoren eine gute Nachricht.

Im grün beleuchteten Borussia-Stadion, „unter der grünen Sonne von Mönchengladbach“, wie der Gastgeber betont, verschwimmen die Grenzen zwischen Brauchtum und Sport, Musik und Kirche, Wirtschaft und Politik. Königs ist nicht der einzige Präsident: Der belgische Prinz Charles-Louis de Merode ist Präsident der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen. Aus der Politik sind NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber dabei, mit Hans-Dirk Coppeneur, dem Bundesschießmeister der Bruderschaften, sogar ein Nachfahre Karls des Großen.

Auch WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel war unter den Gästen

Unter die Schützen mit Bezirkspräses Johannes van der Vorst, mischen sich Karnevalisten wie MKV-Chef Gert Kartheuser und Bernd Gothe oder die Pulvermeister angeführt von Sparkassenchef Hartmut Wnuck. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz, Architekt Fritz Otten, die Mediziner Prof. Gunter Konrad und Prof. Christoph Müller-Leisse, journalistische Weggefährten wie RP-Chefredakteur Michael Bröcker, WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel und Publizist Ulrich Reitz sind unter den rund 250 Gästen. Die musikalische Abwechslung stellte Horst Pawlik zusammen: Alphornbläser aus Korschenbroich, Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich und hochkarätige Coversongs des Duos „Delta Mouse“, Chris Schmitt und René Pütz („Booster“). Dazu wird auch getanzt.

Treffende Worte findet die frühere Oberbürgermeisterin Monika Bartsch für ihren guten Freund Horst Thoren: „Deine Aktivitäten und Ideen haben die Stadt bekannter gemacht“, sagt sie und nennt die Rettung des einst maroden Schlosses Rheydt als Beispiel. „Dabei bist du bodenständig geblieben.“ dr