Mönchengladbach (dpa/lnw) - Das «schönste Schlagloch Nordrhein-Westfalens» könnte bald dauerhaft zu bewundern sein - konserviert in durchsichtigem Harz. Die Mönchengladbacher Straßenbetriebe wollen sich in der kommenden Woche mit der Künstlerin treffen und über die Optionen zu Rettung reden, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Denkbar sei, dass das zum Kunstwerk mutierte Loch mit durchsichtigem Epoxidharz aufgefüllt werde. Damit wäre es zwar noch zu sehen, zugleich aber auch verkehrssicher.

Eine Künstlerin hatte das Schlagloch in einer Parklücke in Mönchengladbach in eine idyllische Miniatur-Teichlandschaft verwandelt. Eine winzige Goldfisch-Figur sitzt in der Mitte, umgeben von Pflanzen und schillernden Farben. Die Künstlerin nennt die Aktion «Projekt Sommerloch». Auf Instagram machten Fotos davon Furore.

Das Kunstwerk ist allerdings von Zerstörung bedroht - schon beim nächsten Regenschauer könnte alles fortschwimmen.