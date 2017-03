Mönchengladbach-Mülfort. Am Samstagvormittag alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr, weil sie in einer Nachbarwohnung Rauchmelder hörten und Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen hatten.



Die Feuerwehr öffnete über die Drehleiter ein gekipptes Fenster der betroffenen Wohnung zerstörungsfrei, da sich Niemand in der Wohnung aufhielt. Innnerhalb der Wohnung wurde in der Küche ein Schmorbrand lokalisiert.



Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.