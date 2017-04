Schloss Rheydt lädt wieder zur „Gartenwelt“

Zur neunten Ausgabe im hergerichteten Schlosspark werden bis zu 15 000 Besucher erwartet.

Veranstalter Reno Müller weiß den wunderschönen Rahmen des alten Wasserschlosses zu schätzen – gerade auch in diesem Jahr. „Der Park ist wieder sehr schön hergerichtet worden“, schwärmt er, „es sind neue Blickachsen entstanden, das Schloss ist wieder gut sichtbar.“ Müller veranstaltet zum neunten Mal die „Gartenwelt“ rund ums Schloss Rheydt. 153 Aussteller präsentieren Pflanzen und Gartenmöbel, Schmuck und Kunst, Feinkost und Accessoires. Jedes Jahr zieht das bis zu 15 000 Besucher an.

Dreißig Aussteller sind diesmal neu dabei

„Wir haben etwa dreißig neue Aussteller dabei“, sagt Müller. Es fällt ihm nicht schwer, für Abwechslung zu sorgen, denn die Warteliste für Aussteller ist lang, denn sie wissen, dass die Gartenwelt auf Schloss Rheydt ein guter Rahmen für sie ist.

Müller setzt auf einen Mix aus Neuem und Bewährtem. „Wir ändern die Aufstellung der Stände nicht“, sagt er, „wer den Grill im letzten Jahr nicht gekauft hat, findet den Anbieter in diesem Jahr an derselben Stelle wieder.“ Und kann diesmal zuschlagen.

Im Eintritt zur Gartenwelt ist auch das Museum inbegriffen

Wie immer reicht es, einmal Eintritt zu zahlen. „Man kann sich ein Bändchen geben lassen und am nächsten Tag oder auch das ganze Wochenende wieder kommen“, sagt Reno Müller. So können sich potenzielle Käufer eine Entscheidung noch mal durch den Kopf gehen lassen. Hat man sich entschieden, muss man das Gekaufte nicht die ganze Zeit mit sich herumschleppen. Am Eingang gibt es ein Depot und damit die Möglichkeit, die Dinge dort zu lagern, bis man geht, oder um sie später mit dem Auto abzuholen.

Wichtig ist dem Veranstalter, dass bei der Gartenwelt die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Damit die Kinder nicht maulend daneben stehen, während die Eltern die Anschaffung von Massivholz-Gartenmöbeln diskutieren, gibt es „kreative Kinderpunkte“, wie Müller es nennt. Glasschmelzen und Filzen werden angeboten, ein Schmied zeigt seine Kunst und eine Greifvogelschau steht täglich auf dem Programm. Außerdem ist im Eintritt zur Gartenwelt auch der Eintritt ins Museum Schloss Rheydt mit seinen Ausstellungen, unterirdischen Gängen und überraschenden Einblicken in die Mönchengladbacher Stadtgeschichte enthalten. Acht Euro kostet die Karte für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Hunde müssen allerdings draußen bleiben. „Wegen der freilaufenden Pfauen“, erklärt Müller.

Die Gartenwelt öffnet am Freitag, 28. April, um 12 Uhr, Samstag, Sonntag und Montag (1. Mai) um jeweils 10 Uhr. Abends ist um 18 Uhr Schluss. Für die Autos ist auch Platz: Rund um Schloss Rheydt stehen 1000 Parkplätze zur Verfügung.