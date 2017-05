Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein Flughafen Mönchengladbach mit der Flughafen GmbH an jedem letzten Sonntag im Monat von Mai bis September Oldtimer zum „Fly & Drive In“ ein. Trotz einiger Gewitter in der Umgebung konnten die Besucher beim gestrigen Saisonauftakt viele alte Schätze bewundern.

Was 2013 mit einem einzelnen Tag der offenen Tür begann, wurde schon ein Jahr später zur Tradition – die Oldtimer-Treffen am Mönchengladbacher Flughafen. Von Mai bis September zieht es viele Piloten und mittlerweile auch Autobesitzer an jedem letzten Sonntag im Monat zum Hugo Junkers Hangar, um ihre Schätze zu zeigen. Die Besucher danken es ihnen mit zahlreichem Erscheinen und leuchtenden Augen, denn Flugzeuge, die hierher kommen, sieht man nicht alle Tage. Neben der „Tante Ju“, einer JU-52, die am Flughafen zu Hause ist, gibt es bei den beliebten „Fly & Drive In“-Veranstaltungen auch viele weitere Oldtimer zu bewundern. Bei gutem Wetter sind abwechselnd meist fünf bis sechs verschiedene Flugzeuge vor Ort, es können aber auch schon mal mehr als zehn werden. Und jedes ist für sich allein sehenswert. Besonderer Gast am Vormittag war gestern eine Schweizer Antonov-AN2, der größte einmotorige Doppeldecker der Welt, der rein zufällig, aber bestimmt nicht zum letzten Mal dabei war.

Ein besonderes Highlight des Oldtimer-Treffens ist die Möglichkeit, mit einigen der Maschinen Rundflüge machen zu können. Abgesehen von den Rundflügen ist der Besuch des „Fly & Drive In“ kostenfrei. Zusätzlich zum Oldtimer-Treffen werden auch in diesem Jahr wieder viele Sammler ihre historischen Fahrräder zum Hugo Junkers Hangar bringen und ausstellen.