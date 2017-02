Mönchengladbach. Am Montag wurde auf der Straße Am Haus Lütz in Bettrath-Hoven um 9.20 Uhr ein 38-jähriger Mönchengladbacher von zwei unbekannten Männern in seinem Haus beraubt. Die Täter versuchten zunächst, die Eingangstür aufzubrechen. Der auf den Rollstuhl angewiesene 38-Jährige vermutete bei den Geräuschen vor der Tür einen Paketdienst und öffnete sie.

Die vermummten Täter schüchterten ihr Opfer ein und verschafften sich Zugang zu dem Haus. Während der erste Mann bei dem 38-Jährigen blieb, durchsuchte der zweite die Räume. Mit Bargeld und Schmuck flohen sie unerkannt.

Einer der Täter konnte als etwa 1.80 m großer Mann mit muskulöser Statur beschrieben werden, der eine dunkle Maske mit Augenlöchern und eine blaue Jacke trug. Am Oberarm war ein unbekanntes Abzeichen aufgenäht, er sprach mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Der zweite Mann soll von schmalerer Statur gewesen sein. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 02161-209 an die Polizei.