Mönchengladbach. Ein jugendlicher Rollerfahrer ist am Dienstagabend auf ein wartendes Auto aufgefahren. Bei dem Unfall auf der Hochstadenstraße stürzte der Jugendliche und verletzte sich augenscheinlich am Unterarm. Obwohl er stark blutete, versichterte er dem 62-jährigen Autofahrer, dass alles in Ordnung sei.

Wie die Polizei berichtet, beruhigte der junge Mann den 62-Jährigen und versprach nicht abzuhauen. Daraufhin ging er zu seinem Roller, stieg auf und fuhr einfach in Richtung Rossweide/Wetschewell davon.

Nach dem Jugendlichen wird nun gefahndet. Er wird auf etwa 16 Jahre geschätzt und hat wahrscheinlich eine auffällige Armverletzung. Er trug während des Unfalls eine kurze Hose, ein kurzärmliges Hemd und einen dunklen Helm. Der Roller des Jugendlichen war ein rot/schwarzer Kawasaki.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. red