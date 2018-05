Textil-Studenten der Hochschule Niederrhein haben die T-Shirts im Auftrag des Quartiersmanagements entworfen.

Das Wortspiel ist zu schön, um es nicht zu verwenden: „Rheydt Now“ klingt wie „right now“ und ist jetzt richtig gut für Rheydt. Der Schriftzug prangt auf knallrotem Untergrund und ziert ein weißes T-Shirt. Damit jeder und jede in Zukunft seine Herkunft aus und seine Begeisterung für Rheydt sichtbar und hautnah demonstrieren kann. Erdacht, entworfen und umgesetzt wurde das Ganze von einer Projektgruppe bestehend aus Textil-Studierenden der Hochschule Niederrhein – im Auftrag des Quartiersmanagements Rheydt.

Schon zum zweiten Mal greift das Quartiersmanagement auf das kreative Potenzial der Studierenden zurück. Diesmal sollten textilbasierte Rheydter Souvenirs entwickelt werden. „Innovative junge Souvenirs mit Aussage“, präzisiert Quartiersmanager Markus Offermann. Die zehn interdisziplinär aufgestellten Studentinnen und Studenten haben erst mal ein Logo entworfen: Rheydt Now auf rotem Grund. „Das Rot stammt aus dem alten Stadtwappen von Rheydt“, erklärt Naomi Seemann. Der Slogan ist ein Appell – jetzt für Rheydt aktiv zu werden. Platziert ist er quer über der Brust wie bei hochwertigen und trendigen Streetwear-Marken. Weil auch regional und ökologisch gedacht werden sollte, ist das weiße T-Shirt aus nachhaltiger Produktion. Bedruckt wurden die 70 Exemplare, die jetzt zum Verkauf bereitliegen, im Siebdruckverfahren. „Wir haben mit der Rollbrett-Union zusammengearbeitet, die Workshops zum Thema Siebdruck anbietet“, erklärt Naomi Seemann. So wurde lokal produziert, weitere Interessenten in das Projekt wurden eingebunden und gleich noch besonders hochwertig gearbeitet. Um auf das neue Fan-Shirt aufmerksam zu machen, haben die Studierenden auf Guerilla Marketing gesetzt: Sie haben Rheydt-Now-Aufkleber hergestellt und in der Stadt verteilt. „Besonders jüngere Leute finden die Sticker cool“, sagt Seemann. „Es kam gut an, und man sieht sie jetzt auch schon im Quartier.“ Außerdem wurde ein Film als Abschlusspräsentation produziert, der auf Youtube zu finden ist.

Die T-Shirts gibt es exklusiv bei „Harmonie 20“

Die T-Shirts sind ab sofort exklusiv bei „Harmonie 20“ (Harmoniestraße 20 in Rheydt) zu haben. Sie kosten 18,50 Euro pro Stück. Auftraggeber Markus Offermann ist mit dem Ergebnis der Projektgruppe hochzufrieden. „Die Studenten sind ein Riesenpotenzial, aber Marketingaktionen gehen an dieser Zielgruppe meist vorbei“, stellt der Quartiersmanager fest. Durch solche Projekte aber gelinge es, junge Leute zu erreichen und einzubinden. „Die Nachfrage nach dem T-Shirt kommt schon jetzt aus Studentenkreisen.“ Auch für die Projektgruppe hat sich etwas getan. „Wir haben uns darüber informiert, was in Rheydt schon alles bewirkt wurde“, sagt Lena Küppers, die zum Studium nach Rheydt gezogen ist. „Und wir haben gehört, wie Rheydt in den 80er Jahren floriert hat. Unser Bild der Stadt hat sich verändert.“

Die Gruppe hat auch noch eine Jutetasche und eine Mütze mit Rheydt-Schriftzug entworfen, im Gegensatz zum T-Shirt aber in Schwarz gehalten.