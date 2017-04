Mönchengladbach-Rheydt. Aufmerksame Passanten meldeten der Feuerwehr am Montagmorgen den Austritt von Rauch aus der Fassade im Eingangsbereich der Stadtverwaltung am Rheydter Marktplatz. Bei Eintreffen konnte der Rauch kaum noch wahrgenommen werden. Die Feuerwehrkräfte schlossen aus, dass es im Aufzugschacht oder im Versorgungsraum des Aufzuges brannte. Die Ursache der Rauchentwicklung war vermutlich eine Zigarettenkippe, die neben der Fassade eine kleine Menge Unrat in Brand gesetzt hatte. Vorsorglich brachte die Feuerwehr Wasser an der Stelle auf. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Es entstand kein ersichtlicher Schaden am Gebäude.