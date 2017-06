Nachdem ein Mann bei einem illegalen Autorennen getötet wurde, sitzt nun ein 28-jähriger Fahrer in Untersuchungshaft. Rennen hat es auch schon früher gegeben.

Auf der Korschenbroicher und der Fliethstraße drücken Autofahrer häufig aufs Gaspedal. Auch aus diesem Grund wurden dort Rotlichtblitzer installiert. Nach dem illegalen Autorennen in der Freitagnacht, bei dem ein 38-jähriger Fußgänger getötet wurde, unterstützt das Ordnungsamt die Polizei bei den Ermittlungen auch mit den Auswertungen der Blitzersäulen, wie ein Stadtsprecher gestern bestätigte.

Der 28-jährige Fahrer eines Seat Cupra, der beim Überholen auf die Gegenfahrbahn kam und dort den Fußgänger erfasst und tödlich verletzt hatte, wurde am späten Sonntagabend erneut festgenommen. Genauso wie zwei weitere mutmaßliche Raser. Für den Unfallfahrer ordnete der Richter gestern Untersuchungshaft wegen Mordes an. An dem Rennen beteiligt war offenbar nicht nur der gesuchte Fahrer eines silbernen Seat Ibiza, sondern noch ein Golf-Fahrer. Die beiden wurden gestern nach ihren Vernehmungen entlassen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Schon 2015 beschwerte sich ein Anwohner über Raser

Es war nicht das erste illegale Autorennen in der Stadt. Auch wenn die Polizei sagt, dass solche Straßenrennen in Mönchengladbach kein großes Problem sind, gibt es immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung auf durchdrehende Reifen und aufheulende Motoren in der Nacht.

In einer E-Mail aus dem Jahr 2015 beschwert sich etwa ein Anwohner der Fliethstraße bei der Stadt über die Raser auf der vierspurigen Straße. Dies sei in diesem Bereich zunehmend gestiegen. „Ich hoffe nicht, dass sich hier erst noch Schlimmeres ereignen muss“, schließt der Verfasser in der Mail. Allerdings gehört die Fliethstraße zu jenen Straßen in der Stadt, in der auch in den vergangenen Tagen mehrfach geblitzt wurde.

Nicht immer werden die verbotenen Wettfahrten auch bekannt. Aktenkundig wurden folgende illegalen Rallyes: Im April 2013 endete ein gefährliches PS-Messen in der Stadt für zwei Männer in einer Klinik. Ein 21-Jähriger und ein 29-Jähriger waren schwer verletzt worden, von ihren schnellen Autos war nur noch Schrott übriggeblieben.

Die Männer sollen sich zufällig auf der Krefelder Straße begegnet sein. Der jüngere Mann saß in einem BMW 328i mit 193 PS, der ältere am Steuer eines Daimler Benz SLK 55 AMG mit 360 PS. Beide Fahrer überholten mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge, bis der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem dicht folgenden Daimler zusammenprallte. „Wenn ein Fußgänger dazwischen gekommen wäre, wäre er tot“, sagte damals ein Polizeisprecher.