Mönchengladbach. Eine 75-jährige Radfahrerin ist am Montagmittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Mönchengladbach lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Wie die Polizei berichtete, war ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Lüpertzender Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Kurz vor 13 Uhr überholte er einen Wagen, der mit Schrittgeschwindigkeit in gleicher Richtung fuhr. Zu dieser Zeit lenkte die Frau von der Friedrichstraße her ihr Rad in die vorfahrtberechtigte Lüpertzender Straße. Dort stieß sie mit dem Pkw des 25-Jährigen zusammen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine auswärtige Klinik geflogen.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der Bereich großräumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 02161-290 in Verbindung zu setzen.