Mönchengladbach. Ein Polizist hat in Mönchengladbach auf einen Randalierer geschossen. Der Mann sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Er habe zuvor im Stadtteil Dahl randaliert, zu dem Schuss sei es am Mittwoch auf der Rheydter Straße gekommen. Mehr Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. dpa