Polizei warnt vor Wucher bei Kanalarbeiten

Eine 83-Jährige hat nach dem Erhalt einer völlig überteuerten Rechnung die Polizei eingeschaltet.

Die Polizei warnt vor dubiosen Firmen, die seit zwei Wochen im Raum Giesenkirchen Kanalsanierungsarbeiten zu völlig überteuerten Preisen anbieten. Anlass sind Ermittlungen der Polizei gegen eine Firma aus dem Rhein-Kreis Neuss wegen Betrugsvorwurfs. Das Unternehmen hatte bei einer 83 Jahre alten Frau an der Haustür ein völlig überteuertes Angebot zur Kanalsanierung unterbreitet. Die Seniorin ging darauf ein und leistete auch eine Anzahlung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als sie dann aber feststellte, dass dieses Angebot völlig überteuert ist, trat sie von dem Vertrag zurück und wollte auch ihre Anzahlung zurückhaben. Doch das Geld sah sie nicht wieder, die Firma reagierte überhaupt nicht. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Mehrere ähnliche Fälle sind aus Giesenkirchen bekannt

In den vergangenen Wochen ist solch ein Fall bereits häufiger im Raum Giesenkirchen vorgenommen. Auffällig ist den Polizeiangaben zufolge, dass offensichtlich gezielt ältere Einfamilienhäuser mit ihren teilweise sehr betagten und oftmals alleinstehenden Bewohnern aufgesucht werden und diesen die überteuerten Dienstleistungen, die seriöse Angebote deutlich überschreiten, angeboten werden. Die Polizei rät grundsätzlich von solchen so genannten Haustürgeschäften ab. Sei es der Dachdecker, der Pflasterer oder, wie in diesem Fall, der Kanalsanierer, die hin und wieder ihre Dienste an der Haustür anbieten. Aufträge sollten grundsätzlich schriftlich eingeholt werden, dazu ausreichend geprüft und mit anderen Angeboten verglichen werden. Wer aber an der Haustüre ein Angebot macht, dazu möglicherweise noch massiv zu einem Abschluss drängt und auch noch Barzahlung oder Vorauszahlung verlangt, führt nichts Gutes im Schilde, so die Ermittler.

In diesen Fällen sollte die Polizei über die Notrufnummer 110 informiert und um Hilfe gebeten werden. Mögliche weitere und bisher noch nicht bekannte Geschädigte solcher überteuerten Sanierungsarbeiten werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 02161 290. angr