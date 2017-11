Mönchengladbach. Fast zehn Kilogramm Kokain haben Zollfahnder bei Mönchengladbach im doppelten Boden eines Autos entdeckt. Der Wagen mit zwei Männern war auf dem Weg aus den Niederlanden nach Italien, als ihn die Beamten auf der A61 bei Rheydt stoppten, wie der Zoll am Donnerstag berichtete.

Bei der Kontrolle am vergangenen Sonntag entdeckten sie den doppelten Fahrzeugboden. Das Auto kam in eine Werkstatt, wo der aufwendige Umbau geöffnet wurde. Ans Tageslicht kamen zehn Pakete mit insgesamt 9,6 Kilogramm Kokain. Die Drogen haben laut Zoll einen Verkaufwert von rund 660 000 Euro. Die beiden 44 und 45 Jahre Italiener sitzen in Untersuchungshaft. dpa/red