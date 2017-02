Mönchengladbach. Fahdungserfolg der Polizei in Mönchengladbach: Eine organisierte Einbrecherbande koonnte am Mittwochabend festgenommen werden. Sie soll zahlreiche Wohnungseinbrüche in Mönchengladbach, Viersen, Krefeld, Neuss, Heinsberg, Bergheim, Düren, Erftstadt, Rheda-Wiedenbrück und Osnabrück begangen haben.

Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden mehrere Personen festegommen, vier Tatverdächtige wurden am Donenrstag einem Haftrichter vorgeführt.

Nähere Informationen sollen am Freitag bekannt gegeben werden.