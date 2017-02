Polizei meldet sieben Einbrüche an zwei Tagen

Einbrecher sind am Freitag und Samstag in mehrere Wohnungen und Geschäfte eingedrungen und haben dabei Schmuck, Geld und Elektronikartikel erbeutet. Am Freitag brach ein unbekannter Täter gegen 16 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Waldhausener Straße ein und entwendete einen Tablet-Computer. Der Versuch, eine zweite Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, misslang. In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten Einbrecher, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, in ein Bürogebäude Nobelstraße. Ihre Beute: mehrere Geldkassetten. In der gleichen Nacht wurde ein Fenster einer Gaststätte an der Speicker Straße aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Im Johanniterweg kam es am Samstag zwischen 9 und 20 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter drang über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Parterrewohnung ein und stahl Schmuck, Geld, Markenuhren und einen Laptop. Nachdem das Aufhebeln einer zur Garage führenden Tür misslungen war, kletterte ein Einbrecher am Samstag zwischen 15 und 21 Uhr an der Straße Biesel auf die Garage und gelangte von dort in den Garten einer Doppelhaushälfte. Hier hebelte er eine Tür auf und stahl eine geringe Menge Münzgeld. In unmittelbarer Nähe wurde im gleichen Zeitraum das Rollo einer Terrassentür hochgeschoben, die dahinter befindliche Tür aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Der Täter entwendete Goldschmuck.

Ebenfalls am Samstag zwischen 18 und 20.50 Uhr wurde eine Mieterin einer Parterrewohnung an der Leifhelmstraße Opfer eines Einbruchs. Es wurde nichts entwendet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein Unbekannter ein Loch in die Scheibe des Schnellrestaurants Subway an der Korschenbroicher Straße. Unmittelbar bevor Polizeibeamte den Tatort erreichten, flüchtete die Person. Es wurde nichts gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den Straftaten machen können oder verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei unter Tel. 02161/290 melden. gap