Während sich die Bewohner im Wohnzimmer aufhielten, haben Einbrecher am Freitag zwischen 19 und 22.30 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Bolksbuscher Straße aufgebrochen. Die Täter durchsuchten Schränke und entwendeten Geldbörsen.

An der Kronprinzenstraße stiegen Einbrecher am Samstag zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr in eine Wohnung. Auch hier wurde die Terrassentür gewaltsam aufgehebelt. Aus dem Wohnzimmer wurden zwei Handys gestohlen. Und auch an der Reyerhütter Straße kamen die Einbrecher durch eine Terrassentür. Die Tatzeit: Samstag zwischen 19 und 23.10 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten das im ersten Obergeschoss gelegene Schlafzimmer und nahmen Schmuck und Uhren mit.

Außerdem meldet die Polizei zwei Einbrüche, die möglicherweise zusammenhängen. Unbekannte kamen am vergangenen Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr durch eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung an der Wilhelm-Strater-Straße.

Das gesuchte Duo könnte zwei Einbrüche begangen haben

Dabei blieb eine abgebrochene Messerspitze im Türrahmen stecken. Gegen 21 Uhr fielen Anwohnern am nahen Maria-Lenssen-Berufskolleg zwei Männer auf, die zunächst eine Wohnung begutachteten und zunächst verschwanden, dann aber später mit einige Gegenständen zurückkehrten. Da bei der Durchsuchung durch die Polizei in einem Gebüsch ein Messer mit einer abgebrochenen Klingenspitze aufgefunden wurde, ist ein Zusammenhang mit dem Einbruch an der Wilhelm-Strater-Straße nicht ausgeschlossen. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Ein Mann ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hat leicht gebräunte Haut, kurze, dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit grauer Aufschrift. Der zweite Mann soll gleich alt und gleich groß sein. Er ist muskulös und hellhäutig, hat dunkelbraune bis schwarze Haare, wobei die Seiten kurzgehalten sind und das Deckhaar lang und um den Kopf „gewickelt“ war. Er war bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose und einem weißen T-Shirt. Die Polizei bittet zu allen Einbrüchen um Hinweise unter der Telefon nummer 02161/290. gap