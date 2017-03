Mönchengladbach. In den zurückliegenden Wochen hat eine unbekannte Person mehrfach Pizzen und anderes Fastfood für die Mordkommission in Mönchengladbach bestellt. Das Problem: Die Pizza-Offensive kommt bei den Beamten vor Ort nicht so gut an. Schließlich hatte keiner der Ermittler eine Bestellung aufgegeben. Den Lieferdiensten sei finanzieller Schaden entstanden, da sie keine Abnehmer für das Essen finden konnten. Jetzt reicht es den Beamten vor Ort. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, um den Pizza-Streichen ein Ende zu bereiten.

Um weiteren Schaden von Pizza-Lieferdiensten oder anderen Fast-Food-Lieferdiensten abzuwenden, bittet die Polizei Mönchengladbach um Vorsicht. Sie bittet Lieferdienste, sich die Rückrufnummer der Polizei Mönchengladbach 02161 29-xxxx geben zu lassen und eingehende Bestellungen auf Richtigkeit zu überprüfen.