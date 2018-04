Mönchengladbach. Erfolg für die Polizei: bei einem Einsatz wegen illegalen Waffenhandels konnten die Beamten am Sonntagnachmittag drei Verdächtige festnehmen.

An diesem Nachmittag sollte es zu einer illegalen Waffenlieferung aus Bulgarien kommen, so die Polizei. Mit der Unterstützung von Spezialkräften wurden schließlich auf der Wehnerstraße ein Kurier aus Bulgarien (49) und zwei Ankäufer (28 und 33 Jahre) aus Mönchengladbach festgenommen. Der Verdacht bestätigte sich: in dem Auto des 49-Jährigen wurden 19 Faustfeuerwaffen und die dazugehörige Munition sichergestellt.

Der Kurier sowie der 33-jährige Mönchengladbacher wurden am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der in beiden Fällen Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. red