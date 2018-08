Unbekannte haben die Wache der Hilfsorganisation in Gladbach mit anklagenden Schriftbahnen beklebt. Am Freitag musste der Dienststellenleiter sein Büro räumen.

Meterweise beschriftete Tapetenrollen brachten den Stein ins Rollen. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte die Wache der Johanniter mit den Schriftbahnen beklebt. Zu lesen waren dort schwere Vorwürfe: Betrug von Krankenkassen, sexuelle Belästigung, falsches Personal auf den Rettungsfahrzeugen...

„Wir nehmen die Vorwürfe gegen unsere Dienststelle in Mönchengladbach sehr ernst. Wir haben sofort mit der Aufklärung begonnen.“

Marco Schauff, Leiter Marketing und Kommunikation beim Johanniter-Landesverband

Was davon stimmt und was nicht, dazu gibt es bis jetzt keine offizielle Stellungnahme von den Johannitern. Der Landesverband bestätigte aber, dass der Dienststellenleiter von Mönchengladbach am Freitag sein Büro verlassen musste und dass Akten aus der Wache am Dohrweg gesichert wurden. Marco Schauff, Leiter Marketing und Kommunikation beim Johanniter-Landesverband, teilte schriftlich mit: „Wir nehmen die Vorwürfe, die seit einigen Tagen im Zusammenhang mit unserer Dienststelle in Mönchengladbach in den Sozialen Medien kursieren, sehr ernst. Wir haben sofort reagiert und mit der Aufklärung begonnen. Diese dauert noch an, daher bitten wir um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Aussagen machen können. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, werden wir mit aller Konsequenz handeln.“

Aus Mitarbeiterkreisen heißt es, dass die Johanniter in Mönchengladbach über Jahre die Krankenkassen betrogen hätten, indem sie normale Rollstuhltransporte als teurere Liegendtransporte abgerechnet hätten. Mitarbeiterinnen seien von bestimmten Personen sexuell belästigt und genötigt worden.

Die Nachricht von der Plakatierung der Wache und Fotos davon hatten sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke verbreitet. Die Kommentierung dazu war unterschiedlich: Viele pflichteten bei, andere posteten, dass sie gerne bei den Johannitern in Mönchengladbach arbeiten. Am Mittwoch nach der Aktion hatte der Sprecher der Johanniter, Regionalverband Niederrhein, noch erklärt, man wolle keine Anzeige gegen Unbekannt erstatten, da durch die Schriftbänder an der Wache ja nichts beschädigt worden sei. Mit den „pauschalen Vorwürfen“ könne man nicht viel anfangen, da müsste schon Konkreteres berichtet werden. Zu den vielen Kommentaren im Internet schrieb der Regionalverband Niederrhein: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich schlecht behandelt fühlen, möchten wir bitten, das persönliche Gespräch zu suchen und ihre konkreten Anliegen vorzubringen, damit wir sie klären können. Hierfür stehen ihnen die Vorgesetzten, Dienststellenleiter und auch die von ihnen gewählte Mitarbeitervertretung zur Verfügung, im ehrenamtlichen Bereich gibt es hierfür den Ehrenamtskoordinator.“