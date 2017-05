Ein Patient schraubt in einem Krankenhaus einen Fernseher von der Wand seines Zimmers. Als er das Gerät später in einem Kiosk verkaufen möchte, wird er von einem Zeugen verfolgt.

Mönchengladbach. Am Sonntagabend hatte bereits ein Zeuge die Polizei darüber informiert, dass ein Mann mit einem Fernseher unter dem Arm aus einem Krankenhaus an der Viersener Straße spaziert war. Der Mann hatte nach Polizeiangaben das Gerät für den Transport in einen grauen Pullover gewickelt. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge, der den Verdächtigen mit dem Gerät in Eicken gesehen hatte.

Der Tatverdächtige konnte gefasst werden, nachdem er bereits versucht hatte, das Fernsehgerät in einem Kiosk zu verkaufen. Er gab den Diebstahl des Gerätes zu und erklärte, dass er es im Krankenhaus in einem Patientenzimmer von der Wand geschraubt hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. red